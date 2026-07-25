Ayuntamiento de Las Rozas habilita un espacio para desalojados por incendios de la Sierra Oeste

Las Rozas de Madrid, 25 de julio de 2026. El municipio madrileño de Las Rozas ha habilitado un espacio para acoger a los desalojados de las localidades afectadas por los incendios forestales de la Sierra Oeste de Madrid. El concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Rozas, David Santos Baeza, ha detallado que estas instalaciones están adecuadas a las necesidades de los desalojados y ha explicado que cuentan con tres psicólogas y un médico del SAMUR. Por su parte, los afectados por los incendios han incidido en que no saben cuándo podrán volver a sus casas y han remarcado que tendrán que tener paciencia.