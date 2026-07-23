El Ayuntamiento de Sevilla desoye a Vox y otorgará la licencia para la mezquita

Sevilla, 23 de julio de 2026. El Ayuntamiento de Sevilla otorgará la licencia de la mezquita proyectada en el Polígono Sur una vez que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo han finalizado los informes técnicos y jurídicos que se solicitaron relativos a la misma, que han concluido que, por un lado, "el uso es compatible con la calificación de la parcela" y, por otro, "no concurren razones urbanísticas para exigir un procedimiento adicional de participación ciudadana", como había pedido el grupo municipal de Vox en el Consistorio.