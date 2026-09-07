El Ayuntamiento de Sevilla presenta el 'Plan Colegios Limpios' para el nuevo curso

Sevilla, 7 de septiembre de 2026. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este lunes, 7 de septiembre, el 'Plan Colegios Limpios' en el centro escolar Mariana Pineda, ubicado el barrio de Las Naciones (Distrito Norte): un modelo integral de limpieza que está en marcha desde el pasado 1 de septiembre en el más del centenar de centros educativos públicos de la ciudad. Sobre este asunto, el regidor ha destacado que "se trata de un servicio mucho más moderno, eficiente y adaptado a las necesidades reales y que supone un antes y un después en la limpieza de los colegios".