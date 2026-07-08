Ayuntamiento de Valladolid, a la espera del informe de JCyL para avanzar en trámites de Gotion

Valladolid, 8 de julio de 2026. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado que el Ayuntamiento está a la espera de que "llegue" el informe ambiental que debe elaborar la Junta para poder aprobar provisionalmente "este mes de julio" la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que facilite la instalación de las factorías de la multinacional china Gotion, aunque ha recordado que a su vez la Administración autonómica debe recibir un documento de la "demarcación de carreteras del Estado".