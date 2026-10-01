Ayuso anuncia que la Comunidad pedirá cautelarísimas ante la Justicia para desalojar Sol

Madrid, 1 de octubre de 2026. Este jueves se cumplen las 48 horas de plazo que dio la Comunidad de Madrid a la Delegación del Gobierno para desalojar la Puerta del Sol antes de recurrir a la vía judicial. Mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado en el Pleno de la Asamblea que el Ejecutivo regional pedirá medidas cautelarísimas ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que se disuelva la acampada. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se ha comprometido a respetar el derecho de reunión. (Fuente: Europa Press/CAM/)