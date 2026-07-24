Ayuso asegura que Madrid se enfrenta al "peor incendio de su historia"

Cenicientos (Madrid), 24 de julio de 2026. La Comunidad de Madrid se enfrenta al "peor incendio de su historia", se marca como prioridad "salvar vidas", prepara desalojos en residencias de Navas de Rey y Cadalso de los Vidrios, y ha pedido trabajar "todos a una" para recuperar la región "lo antes posible". Así lo ha trasladado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, desde el puesto de mando avanzado ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos, donde ha trasladado que hay cuatro carreteras cortadas y 1.200 mayores que están en seguimiento.