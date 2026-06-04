Ayuso carga contra un Gobierno "debilitado y sobornado": "Es una grandísima mafia"

Madrid, 4 de junio de 2026. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra un Gobierno central "debilitado y sobornado", que no tuvo "que nacer", y que es "una grandísima mafia que lo corrompe todo". "Les queda muy poco", ha asegurado. La dirigente madrileña ha participado este jueves junto con el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, en el coloquio 'Frente Popular o España. Fundamentos para la alternativa', moderado por la expresidenta del PP vasco María San Gil. (Fuente: Comunidad de Madrid)