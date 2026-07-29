Ayuso niega que haya adquirido un ático para uso personal

Madrid, 29 de julio de 2026. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado este miércoles que el Gobierno regional haya adquirido el ático de Chamberí para un uso personal y lo ha enmarcado en la reforma "integral" de la Real Casa de Correos que se va a llevar a cabo. "No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no le han comprado a Ayuso nada. Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy para echarme la opinión pública encima. Es falso. Yo no me estoy comprando nada, insisto, y no se me está comprando nada y quiero que quede claro", ha expresado la presidenta en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. (Fuente: Comunidad de Madrid)