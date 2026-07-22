Azcón dice que Merlin Properties construirá el primer centro de datos con consumo cero de agua

Zaragoza, 22 de julio de 2026. La empresa Merlin Properties invertirá 1.225 millones en un Campus de Centros de Datos Zaragoza-WIND, en Botorrita, que será el primero con un consumo cero de agua porque las instalaciones utilizarán un sistema de refrigeración modular de circuito cerrado, que elimina el consumo de agua, reduciendo la presión sobre los recursos hídricos, y alcanzarán un Power Usage Effectiveness (PUE) de 1,15, uno de los mejores índices de eficiencia energética del sector, ha avanzado el presidente de Aragón, Jorge Azcón.