Azcón: “La gigafactoría sitúa a Aragón en el centro del nuevo mapa europeo de la automoción”

Zaragoza, 27 de julio de 2026. El Gobierno de Aragón ha aprobado de manera definitiva el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) del Proyecto TORO para garantizar todos los permisos de construcción de la gigafactoría de baterías promovida por Contemporary Star Energy (CSE), la 'joint venture' formada por Stellantis y CATL en Figueruelas (Zaragoza). Una iniciativa empresarial que para el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "sitúa a la Comunidad en el centro del nuevo mapa europeo de la automoción".