Azcón, en el incendio de Orés: "Es el primer día que respiramos, pero no bajaremos la guardia"

Zaragoza, 19 de julio de 2026. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha constatado la evolución favorable, dentro de la gravedad, del incendio de Orés (Zaragoza), cuyo avance ha sido frenado por los medios de extinción y se encuentra en el proceso de ser perimetrado. "Hoy es el primer día que respiramos, el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la de estos días. No solamente no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo, pero eso no quiere decir que vayamos a bajar la guardia", ha declarado desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en la localidad de Farasdués. (Fuente: Gobierno de Aragón)