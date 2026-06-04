Aznar: "Las próximas elecciones generales serán las más trascendentales desde la Transición"

Bilbao, 4 de junio de 2026. El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha asegurado que las próximas elecciones generales serán "las más trascendentales en España desde el comienzo de la Transición". Lo ha hecho durante la presentación de su último libro, 'Orden y Libertad', celebrada en la Sociedad Bilbaína de Bilbao. Además, ha cargado contra el actual Gobierno de coalición, y ha remarcado que en caso de poder volver a formar gobierno, "hará que el sistema constitucional se termine". (Fuente: José María Aznar)