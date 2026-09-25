Aznar ve una urgencia nacional que gane Feijóo pero pide "cabeza fría"

Madrid, 25 de septiembre de 2026. El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este viernes que es una "verdadera urgencia nacional" que Alberto Núñez Feijóo llegue al Palacio de la Moncloa porque España necesita "hombres de Estado" y "no charlatanes, ni apóstoles, ni profetas". Eso sí, ha pedido "cabeza fría" y "pulso firme" porque la situación que se vive con el Gobierno de Pedro Sánchez se va a prorrogar y navegarán "por aguas turbulentas", por lo que hace falta "serenidad", "templanza" y "determinación". (Fuente: PP)