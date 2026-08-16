Babylon Park: el parque temático cubierto de Madrid

Leganés, 16 de agosto de 2026. Babylon Park Madrid, ubicado en el centro comercial Westfield Parquesur de Leganés, ofrece una propuesta de ocio bajo techo con atracciones para todas las edades. El recinto cuenta con una montaña rusa interior, lanzadera, coches de choque, experiencias de realidad virtual y una zona de máquinas arcade. Algunos de sus visitantes acuden por primera vez y destacan la oferta como una alternativa de ocio diferente. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes.