La bajada de temperatura y el viento favorece la lucha contra el fuego en Madrid y Ávila

Madrid, 25 de julio de 2026. Este sábado llegarán a España los medios aéreos procedentes de Italia y Grecia para ayudar a combatir los incendios activos después de que el Gobierno solicitara este viernes la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea ante la gravedad de los fuegos que afectan a la Comunidad de Madrid y Ávila. Durante la madrugada del sábado se ha abierto una ventana de oportunidad para que los equipos de extinción de incendios pudieran atacar el fuego debido a la bajada de las temperaturas y a las condiciones favorables del viento. (Fuente: Europa Press/Policía Nacional/Guardia Civil/UME)