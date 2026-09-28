Publicado 28/09/2026 12:45:46 +02:00CET

Baldoví espera un "esfuerzo de generosidad" para aprobar un decreto de vivienda "valiente"

Valencia, 28 de septiembre de 2026. El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha asegurado este lunes en declaraciones a los medios que espera un "esfuerzo de generosidad" de "todos" para que el decreto de vivienda que el Gobierno quiere aprobar mañana para responder al malestar social generado a raíz del desahucio de Maricarmen sea "valiente". "Yo haría todos los votos para que saliera adelante", ha señalado a los medios preguntado por esta cuestión momento antes de iniciarse en Les Corts el Debate de Política General. "Creo que se ha demostrado que la vivienda es el auténtico problema y por eso yo pediría a todos que hicieran un esfuerzo de generosidad y que no fuera un decreto mojado sino valiente", ha defendido Baldoví.