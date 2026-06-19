La banca clama por una mayor convergencia regulatoria en Europa para impulsar la competitividad

Madrid, 19 de junio de 2026. La banca española ha clamado este viernes por una mayor convergencia regulatoria para el sector en Europa con el fin de impulsar la competitividad en el continente. En este sentido, el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortazar, ha explicado que la unión es "crítica" y ha hecho un llamamiento por competir convergiendo. "Sé que supone un sacrificio e implica concesiones de soberanía --por parte de los Estados miembro--, pero lo que no podemos pretender es no tomar esos sacrificios", ha detallado Gortazar durante su intervención en la jornada 'Competitividad para el Crecimiento' organizada por AEB, CECA y UNACC.