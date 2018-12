'Banksy. Genius or vandal?' recorre en Ifema el universo del artista callejero

El arte urbano sale de las calles para confinarse en Ifema, gracias a 70 creaciones originales y copias del artista británico Banksy recogidas por coleccionistas privados. Tanto es así que la muestra, titulada 'Banksy: Genius or Vandal', no está autorizada por el propio creador de las obras, cuya identidad aún está oculta tras su incondicional capucha. El debate social está asegurado gracias al universo artístico de este artista anónimo dispuesto en una instalación audiovisual envolvente especialmente creada para esta muestra. Una bienvenida al visitante destacando las piezas más importantes del artista y enmarcando su trayectoria, no exenta de mensajes críticos de denuncia social que , abordan temas universales como la política, la cultura o la ética desde un punto de vista irónico.