Barbero señala que Marruecos "no es un socio fiable" después de la crisis en Ceuta

Madrid, 15 de septiembre de 2026. La portavoz parlamentaria del grupo plurinacional, Verónica Martínez Barbero, ha evitado pronunciarse sobre las acusaciones de chantaje a Sánchez por parte de Marruecos, si bien ha desgranado que no puede sostener que Marruecos es un "socio fiable" tras lo que ocurrió en Ceuta con la entrada masiva de migrantes. Martínez Barbero ha señalado también que "externalizar fronteras" a países como Marruecos, que no respetan los derechos humanos, es una "espada de damocles" para el país y la Unión Europea, lo que es evidentemente negativo y se tiene que revisar. (Fuente: Congreso)