Barcelona encara la rehabilitación integral de La Escocesa por 52 millones con horizonte 2029

Barcelona, 25 de agosto de 2026. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentado este martes el proyecto final para el antiguo recinto fabril de La Escocesa, ubicado en el Poblenou, que recibió el impulso definitivo tras la desocupación de las naves Paul y Birkhead el pasado noviembre. Según ha explicado en rueda de prensa, acompañado por la teniente de alcalde de Promoción Económica y Derechos Sociales, Raquel Gil, los trabajos para rehabilitar el recinto finalizarán en 2029 y supondrán una inversión de 51,8 millones de euros, 27,2 de ellos de aportación municipal.