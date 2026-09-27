Barceloneses sobre la vivienda: "los fondo buitre nos estan echando de nuestra propia ciudad"

Barcelona, 27 de septiembre de 2026. Los barceloneses coinciden con que acceder a la vivienda se ha convertido en un reto insostenible: "estoy en un piso de alquiler" señalaba una vecinade la ciudad, Mónica Blasco. "En dos años tengo que dejar el piso y estoy buscando. Me resulta imposible comprar un piso en Barcelona". La misma vecina expresaba su temor por tener que irse: "He nacido en Barcelona, he vivido en Barcelona y quizás tenga que marcharme ahora de Barcelona". Otra vecina de Barcelona, Florencia López, subrayaba la importancia de las protestas: "la gente que reclame, y salgamos a la calle; pidamos lo que corresponde, que al final lo que pedimos es lo mínimo".