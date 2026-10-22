La base de easyJet en Málaga celebra 5 años transportando pasajeros a la Costa del Sol

Madrid, 22 de octubre de 2026. La base de easyJet en el aeropuerto de Málaga celebra 5 años de existencia y reafirma su compromiso con el turismo en la ciudad y la Costa del Sol, un mercado estratégico para la aerolínea que se acerca al hito de los 50 millones de pasajeros transportados desde y hacia la región. En estos cinco años easyJet ha ampliado su red desde las 14 rutas iniciales hasta las 25 de la actualidad que conectan a Málaga con los principales mercados de la compañía. La aerolínea también ha anunciado una nueva ruta a Southampton que comenzará a operar en mayo de 2027 y que se suma a las rutas con Burdeos y Biarritz, que iniciarán sus operaciones en los próximos meses. La base de easyJet en Málaga es un ejemplo de la importancia de la Costa del Sol como eje turístico en Andalucía, especialmente para el turismo internacional. Solamente en el verano de 2026, cerca de 65.000 viajeros eligieron Málaga y la Costa del Sol como destino para sus vacaciones a través de easyJet holidays, una plataforma que cuenta con una oferta de 370 hoteles urbanos y de playa en la región.