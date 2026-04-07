Las Batallas de Órganos de la Catedral de Toledo tendrán carácter bianual

Toledo, 7 de abril de 2026. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y la presidenta de la Diputación, Conchi Cedillo, han firmado este martes el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Toledo, la institución provincial y la Real Fundación para la celebración de las Batallas de Órganos, durante la presentación de esta cita cultural en la Catedral Primada, junto al deán de la Catedral, Juan Pedro Sánchez Gamero; el presidente del Patronato de la Real Fundación, Jesús Carrobles; y el director del Festival ...