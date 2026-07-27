Publicado 27/07/2026 13:28:27 +02:00CET

BBVA anuncia su participación como banco global de la COP31

Madrid, 27 de julio de 2026. BBVA ha anunciado su participación como banco global en la 31ª edición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Una edición estará orientada a impulsar la ejecución de los compromisos climáticos, con especial atención a la financiación, la electrificación, la resiliencia y la transformación de los sistemas productivos. Con más de 200 países reunidos, esta cumbre una nueva etapa en la acción climática internacional, promoviendo el diálogo, el consenso y la acción entre todos los actores implicados.