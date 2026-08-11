Begoña Vila, ingeniera gallega de la NASA: "Queremos encontrar un planeta como la Tierra”

Santiago de Compostela, 11 de agosto de 2026. Begoña Vila, científica e ingeniera gallega nacida en Vigo, es una de las responsables de la próxima gran misión científica de la NASA, el lanzamiento del telescopio espacial 'Nancy Grace Roman', con el que la agencia espacial pretende obtener una vista panorámica del universo como nunca antes se ha visto y como paso previo al próximo objetivo. "Queremos encontrar un planeta que se parezca a la Tierra, que pueda albergar vida", explica en declaraciones a Europa Press.