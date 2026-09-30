Belarra exige llevar juntos los decretos de vivienda y el Gobierno espera contar con Podemos

Madrid, 30 de septiembre de 2026. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al Gobierno que lleve al Congreso los decretos de vivienda de forma conjunta, reclamando que se tramite el paquete completo. Belarra ha acusado al Ejecutivo de "hacer una trampa" y ha reclamado que se presente un decreto que, según ha señalado, ya parte de "mínimos". Por su parte, el Gobierno ha insistido en que mantiene su intención de sacar adelante las medidas y confía en poder contar con el apoyo de Podemos para su aprobación en el Congreso. (Fuente: Congreso)