Beltrán defiende una Policía Nacional "con presencia, cercanía y capacidad de anticipación"

Zaragoza, 30 de septiembre de 2026. La Policía Nacional ha celebrado este miércoles, 30 de septiembre, en la Plaza del Pilar de Zaragoza la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrón del cuerpo, en un acto institucional en el que el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha puesto el foco en la prevención, la cercanía, la capacidad de anticipación y la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad como elementos esenciales para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.