Bendodo cree que Sánchez hace "demagogia barata" con el absentismo laboral porque su hermano"

Zaragoza, 8 de julio de 2026. El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular (PP), Elías Bendodo, ha asegurado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "a la desesperada aprovecha para hacer demagogia barata" con el problema nacional del absentismo laboral sin justificar porque "se siente aludido". "Yo entiendo que Pedro Sánchez se siente aludido con esta cuestión porque su hermano todavía está buscando la oficina donde tenía que trabajar. Un gran absentista", ha observado.