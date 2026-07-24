Bendodo critica que el Gobierno "mantiene bloqueadas 25.000 viviendas en Málaga"

Mijas (Málaga), 24 de julio de 2026. El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha prometido en los últimos años la construcción de más de 200.000 viviendas asequibles que nadie ha visto" y que "se suman a las 100.000 VPO que anunció Montero en la campaña de las pasadas elecciones autonómicas mientras que el Gobierno mantiene bloqueada la creación o entrega de más de 25.000 inmuebles por la falta de capacidad eléctrica".