Bendodo pide a alcaldes y presidentes autonómicos de PSOE que "alcen la voz" frente a Sánchez

Córdoba, 26 de junio de 2026. El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha dicho que la situación del Gobierno de Sánchez tiene un "límite" que lo deberían poner en el propio PSOE y, por ello, ha hecho un llamamiento a los "pocos" alcaldes y presidentes autonómicos socialistas para que este sábado, en el Comité Federal del partido, sean "valientes" y "levanten la voz por la decencia de España y también de lo que fue el PSOE" y ha pedido que o alcen la voz "contra la corrupción sanchista" o serán "arrastrados y engullidos por el sanchismo".