Bendodo (PP) dice que la "nefasta" gestión de la crisis de Ceuta será "la puntilla definitiva"

Bilbao, 12 de septiembre de 2026. El vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha asegurado que la "nefasta gestión" de la crisis de Ceuta va a ser "la puntilla definitiva" al Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha afirmado que si España tiene "un gobierno rodeado por la corrupción y que abandona Ceuta" es porque el PNV, "su socio más fiel, lo permite". En la clausura de la jornada de Nuevas Generaciones Euskadi 'Retos de la juventud vasca' celebrada este sábado en Bilbao, Bendodo ha afirmado que los jóvenes vascos y españoles tienen "la misión y la responsabilidad histórica" de ser "la avanzadilla contra el sanchismo, el populismo, la banalidad de la política y, sobre todo, contra el gobierno que más daño está haciendo a nuestro país y a nuestras instituciones". (Fuente: PP)