Bendodo reprocha al Gobierno que no dé solución al alga asiática en el sur del país

Tarifa, 16 de agosto de 2026. El vicesecretario de Coordinación autonómica y local y análisis electoral del PP, Elías Bendodo, ha reprochado este domingo al Gobierno de España que no dé solución a la expansión del alga asiática, una especie invasora, mientras las diputaciones como la de Cádiz se gastan "un dineral todos los días" para limpiar las playas; amén del efecto en la "reputación" de algunos municipios andaluces por la presencia masiva de estas algas en sus costas, punto de referencia de los turistas en estos meses de verano. (Fuente: PP)