Bergerot sobre los profesores en huelga: "Están defendiendo el patrimonio de todos"

Madrid, 22 de octubre de 2026. Declaraciones de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, que ha asegurado este jueves que los profesores en huelga están "dignificando" la educación pública madrileña frente a una presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que tiene que salir de los actos con "la cabeza gacha". "Hemos salido con todos los profesores que están defendiendo el patrimonio de todos y que todos podamos estudiar independientemente del dinero que tengan nuestros padres", ha señalado.