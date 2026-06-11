Bermeo acoge las pruebas del primer motor a gran escala que funciona al 100% con hidrógeno

Bermeo (Bizkaia), 11 de junio de 2026. El grupo tecnológico Wärtsilä Energy ha puesto en funcionamiento con éxito, en su laboratorio de Bermeo (Bizkaia), un nuevo motor 100% de hidrógeno que suministra energía a la red eléctrica nacional española. Se trata de la primera demostración mundial de un motor de hidrógeno a gran escala que funciona íntegramente con hidrógeno puro. Según ha informado la compañía, la prueba supone "un gran paso adelante para demostrar que la tecnología de motores puede funcionar con combustibles 100% sostenibles como el hidrógeno", basándose en el anterior lanzamiento por parte de Wärtsilä de la primera central eléctrica de motor a gran escala del mundo preparada para funcionar al 100% con hidrógeno y "despejando el camino hacia sistemas de energía totalmente renovable".