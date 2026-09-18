Bernabé insiste en que era "responsabilidad" de Catalá reclamar a LaLiga suspender el partido

Valencia, 18 de septiembre de 2026. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha subrayado que "es una evidencia que debió suspenderse antes" el partido entre el Levante UD y el Athletic Club el miércoles debido a las lluvias, al tiempo que ha apuntado que era "responsabilidad fundamental" de la alcaldesa, María José Catalá, reclamar a LaLiga que no se celebrase el encuentro, "como ha hecho en otras ocasiones cuando ha considerado que era oportuno para la ciudad". La delegada ha subrayado que "es una evidencia que hay que preparar y planificar y sobre todo hay que fomentar la cultura de la prevención en el ámbito social, en el ámbito público y en el ámbito privado". "Creo que la responsabilidad fundamental de la alcaldesa de València es exigir a quienes tienen en su mano decidir sobre la celebración de un partido de fútbol en unas circunstancias meteorológicas que ya se advirtieron que eran adversas", ha expuesto y ha remarcado que Catalá es "la máxima responsable de la protección y la seguridad" de las personas en València y "tiene que reclamarlo".