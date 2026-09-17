Bernabé pide a LaLiga tener en cuenta las alertas para suspender partidos

Valencia, 17 de septiembre de 2026. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha hecho un llamamiento a La Liga para que tenga en cuenta las alertas meteorológicas y evitar así que se repitan situaciones como las de ayer por la tarde, cuando finalmente se suspendió el encuentro de fútbol entre el Levante y el Athletic de Bilbao, pero ya cuando las lluvias eran torrenciales en València y se habían desplazado aficionados al campo. Al mismo tiempo, ha criticado a la alcaldesa de la capital, María José Catalá, por no pedir con antelación dicha suspensión. Así se ha pronunciado la representante del Ejecutivo central al ser preguntada por las críticas al hecho de que el partido de fútbol no se suspendiera con suficiente antelación. -. Firma: SZJ .-