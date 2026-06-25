El BigSound promete una experiencia "óptima" para público, artistas y vecinos

Valencia, 25 de junio de 2026. El director de Big Sound Festival de Valencia, Juanjo Talaván, ha prometido en el evento una experiencia "óptima" para el público y los artistas, además de contar con varias medidas en materia de sonido para respetar la normativa y "no molestar a los vecinos", en un festival que se celebra este fin de semana en su primera edición en Torrent (Valencia) tras el cambio de ubicación. La vicepresidenta y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha explicado el Punto Violeta instalado por la organización dónde se informa, atiende, sensibiliza y conciencia a jóvenes sobre las violencias sexuales, además de facilitar herramientas que ayudan a detectar las drogas, "especialmente las de sumisión que se utilizan para cometer agresiones sexuales".