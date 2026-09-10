Blanco defiende su compromiso contra la violencia machista ante críticas del PSOE

Valladolid, 10 de septiembre de 2026. La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, ha defendido este jueves en el Pleno de las Cortes el compromiso del Gobierno autonómico en la lucha contra la violencia de género y ha puesto en valor las actuaciones desarrolladas durante los últimos años tras la polémica en relación con el protocolo de vivienda pública de Valladolid, al tiempo que ha criticado la "falta de celo y vehemencia" del PSOE cuando falló el sistema de pulseras antimaltrato que dejó desprotegidas a muchas mujeres. (Fuente: Cortes Castilla León)