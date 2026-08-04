La bodega Otazu se convierte en la Pyme del Año en Navarra

Pamplona, 4 de agosto de 2026. Vinos, arte y toda una experiencia etnoturística. Son los ejes fundamentales de Otazu, el Premio Pyme del Año 2026 en Navarra, un reconocimiento entregado por la Cámara de Comercio y Banco Santander. Con unas raíces que se remontan al siglo XII, donde ya se cultivaban estas tierras, y consolidándose a lo largo de los siglos con el señorío de Otazu, esta bodega Navarra se ha convertido en un referente nacional en innovación, sostenibilidad e internacionalización. En su desarrollo, crecimiento y nuevos proyectos, la financiación ha jugado un papel clave. La calidad de sus vinos, el entorno privilegiado en el que se ubica y la apuesta por el arte han hecho de esta bodega navarra un destino en sí misma. Visitarla es adentrarse en el pasado como en sus edificios, inspirados en los châteaux franceses del siglo XIX, pero también en la modernidad, en una forma de entender la enología que hace que cada botella sea una obra de arte.