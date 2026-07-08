La bodega Pagos del Rey acoge la VI Edición de la cata de ensamblaje de La Única

Madrid, 8 de julio de 2026. La bodega Pagos del Rey, en Fuenmayor (La Rioja), ha acogido la cata de ensamblaje de la sexta edición de La Única, uno de los proyectos enológicos más singulares y exclusivos de Félix Solís Avantis. Un proyecto que nació para unir vino y arte y rendir homenaje a la variedad Tempranillo. Enólogos, sumilleres, prescriptores y expertos nacionales e internacionales han participado en la selección del coupage que dará vida a esta nueva edición, elaborado a partir de la unión de las mejores expresiones de la variedad Tempranillo procedentes de las bodegas de Pagos del Rey en Fuenmayor, Olmedillo de Roa y Morales de Toro. Con la premisa de que no existen dos cosechas iguales, el equipo de enólogos ha analizado diferentes propuestas de ensamblaje hasta alcanzar el equilibrio entre estructura, complejidad, elegancia y expresión varietal que definirá esta sexta edición. La sexta edición de La Única verá la luz en los próximos meses y volverá a simbolizar la fusión entre tradición, creatividad y excelencia enológica, de la mano de un grupo referente del sector vinícola español e internacional.