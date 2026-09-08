Bolaños pide resolver el voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos' antes de elecciones

Madrid, 8 de septiembre de 2026. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reclamado este martes al Tribunal Supremo (TS) que resuelva "lo antes posible" y, en todo caso, antes de los procesos electorales de 2027, el fondo de la cuestión sobre el derecho de voto de los españoles nacionalizados mediante la denominada 'ley de nietos', después de que el TS haya acordado suspenderlo cautelarmente para quienes ya están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), salvo que acrediten que sus familiares sufrieron exilio. (Fuente: Senado)