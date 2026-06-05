Bolaños resta importancia al peso de los militantes críticos

Luxemburgo, 5 de junio de 2026. El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha restado este viernes importancia al peso que pueda tener el grupo de militantes críticos que piden un congreso extraordinario del PSOE, al tiempo que ha defendido que el partido siempre decide a través de primarias sus órganos y líderes y, por tanto, "cuando llegue el momento" podrán participar en esos procesos. "Una reunión de 100 personas en un partido, en el que creo que ahora estaremos en torno a 150.000 militantes, pues tiene la importancia que tiene", ha zanjado en declaraciones a la prensa en Luxemburgo, a donde asiste a una reunión de ministros de la UE, al ser preguntado por la iniciativa del exministro Ramón Jáuregui y el grupo de militantes que se han reunido estos días en Madrid. (Fuente: Comisión Europea)