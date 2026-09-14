Boluda (AVE) ve un "punto de partida para poder ir a más" en la nueva financiación

Alicante, 14 de septiembre de 2026. El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha abogado por tomar el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno como "un punto de partida para poder ir a más". "Lo que va delante va delante", ha apostillado al utilizar esta expresión. En estos términos se ha manifestado a preguntas de los medios de comunicación en la ciudad de Alicante, antes de participar en una comida de trabajo de representantes de la entidad empresarial con el ministro de Hacienda, Arcadi España. Boluda ha insistido en que es necesario un nuevo modelo "porque la Comunitat Valenciana está infrafinanciada" y ha detallado que no cree que sus compañeros de AVE tengan una postura "muy diferente" a la suya. Preguntado por si cree que el PP debería dejar de rechazar el nuevo modelo propuesto, el presidente de la asociación empresarial ha dicho que no sabe lo que hará esta formación y ha apuntado que, a medida que pasa el tiempo, "se va haciendo la cuenta más grande y se va distorsionando".