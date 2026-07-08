Bomberos de Castellón estabilizan un incendio de vegetación en Peñíscola

Peñíscola (Castellón), 8 de julio de 2026. El Consorcio de Bomberos de Castellón se ha movilizado en la tarde de este miércoles a un incendio de vegetación en Peñíscola, con un amplio dispositivo, ya que a las altas temperaturas se añadía el riesgo de que el fuego pudiera llegar a propagarse a una urbanización próxima, tal y como han informado en un comunicado. Se trataba de un incendio de vegetación en cultivos abandonados del camí dels Mongells. Se han movilizado tres dotaciones de bomberos del Consorcio de Bomberos de Castellón, una unidad de mando y un coordinador forestal del Consorcio, tres unidades de bomberos forestales y cinco medios aéreos de GVA (tres aviones y dos helicópteros con unidad de bomberos forestales helitransportada). El incendio en este momento ya está estabilizado y se ha conseguido evitar la propagación a las viviendas cercanas. Los medios aéreos se han retirado al ocaso y los medios terrestres siguen trabajando repasando el perímetro. (Fuente: Bombers Diputació Castelló)