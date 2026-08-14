Publicado 14/08/2026 20:09:07 +02:00CET

Los bomberos dan por estabilizado el incendio de Collserola (Barcelona)

Barcelona, 14 de agosto de 2026. Los bomberos han dado por estabilizado el incendio forestal que se ha declarado sobre las 15.40 horas de este viernes en una zona próxima a la avenida Pearson de Barcelona y que ha calcinado unas 10 hectáreas de terreno forestal de la sierra de Collserola. Así lo ha comunicado el tercer teniente de alcalde de Barcelona y responsable de Seguridad, Albert Batlle, en una atención a medios desde un lugar próximo al punto en el que se ha iniciado este fuego, en cuya extinción participan una treintena de dotaciones aéreas y terrestres de los Bombers de la Generalitat y de Bombers de Barcelona.