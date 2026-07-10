Bomberos estabilizan un incendio de vegetación en el entorno del Camino de la Zarzuela (Madrid)

Villaviciosa de Odón, Madrid, 10 de julio de 2026. Los Bomberos de la Comunidad de Madrid, en colaboración con brigadas forestales y servicios de emergencia, han logrado estabilizar a las 17.30 horas de este viernes un incendio de vegetación declarado en el entorno del Camino de la Zarzuela, en el término municipal de Villaviciosa de Odón (Madrid), que ha afectado a unas 15 hectáreas de pasto, matorral, vegetación de ribera y a alguna caseta de campo aislada. El fuego, en cuya extinción han trabajado 13 dotaciones de bomberos y tres medios aéreos, no ha provocado heridos ni intoxicados, si bien el dispositivo sanitario del SUMMA112 se mantiene en la zona de forma preventiva junto a efectivos de la Policía Local, Protección Civil y la Guardia Civil hasta el total control del perímetro. (Fuente: Emergencias Madrid)