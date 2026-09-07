Bomberos intervienen en el incendio de un almacén de madera en Sevilla

Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 7 de septiembre de 2026. El jefe de Bomberos del Consorcio de Sevilla, Manuel Blanco, ha explicado que se ha producido un aparatoso incendio en un almacén de madera en el Polígono La Red de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) que mantiene activos hasta seis parques del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia, y añadiendo que los trabajos se centran en la nave de la empresa afectada y en evitar la propagación a otras próximas destinadas a actividades de reciclaje e instalación en la que se almacena polietileno, un material altamente inflamable.