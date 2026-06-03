Los Bomberos y la UME combaten el incendio de Los Garres (Murcia), con 177 hectáreas calcinadas

Murcia, 3 de junio de 2026. El incendio forestal que afecta al parque regional de El Valle-Carrascoy, en Murcia, continúa activo y ha arrasado ya 177 hectáreas de terreno. Más de 200 militares y 70 medios de la UME han trabajado durante toda la noche para frenar el avance de las llamas. Este miércoles, el dispositivo mantiene un amplio despliegue sobre el terreno con efectivos de distintas administraciones coordinados en las labores de extinción. A primera hora de la mañana se ha incorporado el primer medio aéreo de la jornada, según ha informado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. (Fuente: Europa Press, UME, López Miras, Ministerio Defensa)