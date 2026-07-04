Bombers alerta de situación "difícil" en el incendio de La Bisbal (Girona) por cambio de viento

La Bisbal d'Empordá (Girona), 4 de julio de 2026. El jefe de los Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha anunciado que a partir de las 14.00 horas de este sábado se espera un cambio en la dirección del viento que afectará al incendio de La Bisbal d'Empordà (Girona). Junto al jefe de Bombers también han comparecido la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; y el jefe del área regional de Girona del cuerpo de Agents Rurals, Jaume Bosch. Por su parte, Parlon ha recordado que el de La Bisbal d'Empordà es un fuego que continúa "activo", que ha arrasado unas 2.400 hectáreas y que tiene un potencial de 30.000 hectáreas. (Fuente: Europa Press / Bombers de la Generalitat)