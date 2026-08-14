Bombers de Barcelona utilizará las 7 nuevas autobombas ligeras en las fiestas de Gràcia

Barcelona, 14 de agosto de 2026. El jefe de la unidad de Bombers de Barcelona, Gerard Pradas, ha anunciado que utilizarán las 7 nuevas autobombas ligeras como medida de prevención de incidencias en las fiestas del barrio de Gràcia, según ha explicado a los medios este viernes. Con el objetivo de acceder mejor a las calles más pequeñas o estrechas de la ciudad, estas renovación de flota permite "dar una respuesta más efectiva y mejorada, no solo durante las épocas de fiesta, sino durante todo el año".